Сколько будет 24+ 2 я вот незнаю ладно шучу ,составьте предложения ,в которых слово горячий использовалось бы в указанных значениях.Предложения должны быть сложные. 1.имеющий высокую темературу,сильно нагретый 2.вспыльчивый 3.ж...

Русский язык
Сколько будет 24+ 2 я вот незнаю ладно шучу ,составьте предложения ,в которых слово горячий использовалось бы в указанных значениях.Предложения должны быть сложные. 1.имеющий высокую темературу,сильно нагретый 2.вспыльчивый 3.жаркий,знойный 4.нетерпеливый,резвый Буду благодарна потому что мне нужно СРОЧНО!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горячий от солнца забор обжег тетю Машу, которая остановилась отдохнуть. В деревне выдался горячий денек, всем стало не по себе от жары. Мальчик, который участвовал в олимпиаде, горячо ждал результаты. 
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