Сочинение. почему не избежен конфликт между чацким и фамусовским обществом

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В произведении встречаются люди разного общества от Фамусова и Хлёстовой до крепостных слуг. Представителем передового, революционно настроенного общества является Александр Андреевич Чацкий, ему противопоставлено консервативное фамусовское общество, в которое входит и старшее поколение (Скалозуб, Хрюмина) , и молодёжь (Софья, Молчалин) . Члены фамусовского общества ценят человека только по происхождению, богатству, а так же положению в обществе. Идеалами для них служат такие люди, как Максим Петрович, надменный вельможа и «охотник поподличать» . Все характерные черты чинопочитания того времени ярко выражены в образе Молчалина: он молчалив, боится высказывать свое мнение, ищет расположение у всех, чей чин выше его собственного, ради того, чтобы стать важным чиновником, он готов на многое. Для Чацкого главным человеческим качеством является богатый духовный мир. Он общается с теми, кто ему действительно интересен и не заискивает перед гостями дома Фамусова. Цель жизни для Павла Афанасьевича и ему подобных – карьера и обогащение. Кумовство – обычное явления в их кругах. Светские люди служат не на благо государства, а ради личной выгоды, это подтверждает заявление полковника Скалозуба: Да, чтоб чины добыть, есть многие каналы; Об них как истинный философ я сужу: Мне только бы досталось в генералы. Чацкий же не желает служить «лицам» , именно ему принадлежит высказывание: «Служить бы рад, прислуживаться тошно» . Александр Андреевич – прекрасно образованный человек. Он три года провел за границей, что изменило его мировоззрение. Чацкий – носитель новых, революционных идей, но именно всё новое и прогрессивное пугает фамусовское общество, а источник «вольномыслия» эти люди видят в просвещении: Ученье – вот чума, ученость – вот причина, Что нынче пуще, чем когда Безумных развелось людей, и дел, и мыслей. Общество увидело в Чацком человека, перечащего основным моральным устоям, именно поэтому слух о его сумасшествии так быстро распространился, и никому не составило труда в него поверить. Фамусов из самого светлого и чистого чувства сумел извлечь выгоду: для своей дочери он избрал в мужья Скалозуба, который «и золотой мешок, и метит в генералы» . Понятно, что при таком отношении, о настоящей любви говорить не приходится. Чацкий много лет сохранял искренние чувства к Софье. Вернувшись в Москву, он надеялся на взаимность, но Софья оказалась под сильным влиянием общества её отца, а также, начитавшись французских романов, она нашла себе «и мужа-мальчика, и мужа-слугу» Молчалина, а он, в свою очередь, с помощью Софьи собирался получить очередной чин: И вот любовника я принимаю вид В угодность дочери такого человека Единственный раз мнения Фамусова и Чацкого совпадают в вопросе о влиянии иностранцев на Россию, но у каждого на то свои причины. Чацкий говорит, как истинный патриот, он противник «пустого, рабского, слепого подражанья» иностранцам, ему противно слушать речь людей фамусовского общества, где господствовало «смешенье языков: французского с нижегородским» . Фамусов негативно относится к иностранцам лишь потому, что он отец, и его дочь может ненароком выйти замуж за какого-нибудь француза. В столкновении с фамусовским обществом Чацкий терпит поражение, но он остается непобежденным, так как понимает необходимость борьбы с «веком минувшим» . Он верит, что будущее принадлежит его собратьям по духу.