Сочинение на тему:Почему слово жизнь самое важное слово.(4-6 предложений) Пожалуйста очень быстро нужно!!!
Русский язык
Сочинение на тему:Почему слово жизнь самое важное слово.(4-6 предложений) Пожалуйста очень быстро нужно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жизнь это мы. Все живое имеет свою жизнь. Я ценю жизнь. Это слово самое великое из всех. Без него не было ьы других слов
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