Образуй от глаголов повелительные глагольные формы которые отвечают на вопросы что делайте что сделайте

Русский язык
Образуй от глаголов повелительные глагольные формы которые отвечают на вопросы что делайте что сделайте
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гулять-погуляйте,гуляйте чистить-почистите,чистите мыть-мойте,вымойте прыгать-прыгните,попрыгайте стукнуть-стукните,постучите
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