Образуй от имён прилагательных существительные в форме единственного числа и запиши их.Отметь существительное среднего рода? _1)домашний _______;_2)глиняный_____;_3)барабанный____;_4)солнечный _____. Отметь слово,которое употре...

Русский язык

Образуй от имён прилагательных существительные в форме единственного числа и запиши их.Отметь существительное среднего рода? _1)домашний _______;_2)глиняный_____;_3)барабанный____;_4)солнечный _____. Отметь слово,которое употребляется только в единственном числе? 1)малина,2)пушка,3)шутка,4)катушка. К существительным подбери противоположные по значению слова,обозначающие признаки,и запиши их? Дерево_______,а куст________.Золушка________,а мачеха_________.

Автор: Гость