Помогитеееееееееееееее плизззззззззззззз решите 5a+3a-4a+7
Математика
Помогитеееееееееееееее плизззззззззззззз решите 5a+3a-4a+7
Ответ(ы):
Гость:
5a-3a+4a+7= надо коэффициенты собрать в другую сторону.А цифры в другую. 5а-3а=2а 2а+4а=6а Ответ: 6а+7
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