Образуй сравнительную степень имён прилагательных. С помощью какой морфемы образуется сравнительная степень? 1. Хрень редьки не (сладкий) . 2. Сталь (твёрдый) железа. 3. Чем (далёкий) в лес , тем (большой) дров.
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Образуй сравнительную степень имён прилагательных. С помощью какой морфемы образуется сравнительная степень? 1. Хрень редьки не (сладкий) . 2. Сталь (твёрдый) железа. 3. Чем (далёкий) в лес , тем (большой) дров.
Ответ(ы):
Гость:
1Хрен редьки не слаще.2сталь твёрже железа.3чем дальше в лес,тем больше дров.С помощью суффикса образуется сравнительная степень.
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