Образуй сравнительную степень имён прилагательных. С помощью какой морфемы образуется сравнительная степень? 1. Хрень редьки не (сладкий) . 2. Сталь (твёрдый) железа. 3. Чем (далёкий) в лес , тем (большой) дров.

Русский язык

Образуй сравнительную степень имён прилагательных. С помощью какой морфемы образуется сравнительная степень? 1. Хрень редьки не (сладкий) . 2. Сталь (твёрдый) железа. 3. Чем (далёкий) в лес , тем (большой) дров.

Автор: Гость