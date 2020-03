Образуйте от глаголов данных в скобках, Participle II. Полученные причастия переведите ??а русский язык Model: a (to write) article – a written article – написанная статья. 1) the (to carry out) experiment; 2) freight (to de...

Английский язык

Образуйте от глаголов данных в скобках, Participle II. Полученные причастия переведите ??а русский язык Model: a (to write) article – a written article – написанная статья. 1) the (to carry out) experiment; 2) freight (to deliver) 2 hours ago; 3) a wagon (to use) for the transportation of liquid goods; 4) new electronic devices (to display) at the exhibition; 5) (to ensure) minimum of service; 6) an (to overcrowd) bus; 7) fuel (to use) in jet engines; 8) a new Metro station (to decorate) with marble and bronze; 9) (to take) measures; 10) a driver (to fine) for over-speeding.

