Общая стоимость 3 кукол 324 лея.Какова стоимость 6 кукол ? я знаю первый способ ,что 324 делим на 3 ,а полученный ответ умножаем на 6.А теперь нам нужен второй способ как найти ?

Математика

Общая стоимость 3 кукол 324 лея.Какова стоимость 6 кукол ? я знаю первый способ ,что 324 делим на 3 ,а полученный ответ умножаем на 6.А теперь нам нужен второй способ как найти ?

Автор: Гость