Общая стоимость 3 кукол 324 лея.Какова стоимость 6 кукол ? я знаю первый способ ,что 324 делим на 3 ,а полученный ответ умножаем на 6.А теперь нам нужен второй способ как найти ?
Математика
Общая стоимость 3 кукол 324 лея.Какова стоимость 6 кукол ? я знаю первый способ ,что 324 делим на 3 ,а полученный ответ умножаем на 6.А теперь нам нужен второй способ как найти ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
324х2=648 - стоимость 6 кукол
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Русский язык
Алгебра
Алгебра
Разложи на множители (u+22v)2−(22u+v)2 Выбери правильный ответ ●другой ответ ●(u2+44uv+484v2)−(484u2+44uv+v2) ●(u2+484v2)⋅(484u2+v2) ●483...
Русский язык