Скажите где причастия ?
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Скажите где причастия ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полные причастия: затерянную, разъярённом, потерпевших, измученные, пережившие, охваченное краткие причастия: вложен, спасены
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