Обществознание практикум 8 класс 3 параграф типология обществ. Срочняк нужно
Обществознание
Обществознание практикум 8 класс 3 параграф типология обществ. Срочняк нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)Да,тк дописьменное общество существовало момент доиндустрии.В те времена,люди не умели писать,читать и тд. 3)Не согласна,постиндустриальное общество охватывает весь мир. В каждой стране постепенно нарастала и нарастает эволюция. 4)не согласна . Остальное хз
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