Обществознание практикум 8 класс 3 параграф типология обществ. Срочняк нужно

Гость: Гость:

2)Да,тк дописьменное общество существовало момент доиндустрии.В те времена,люди не умели писать,читать и тд. 3)Не согласна,постиндустриальное общество охватывает весь мир. В каждой стране постепенно нарастала и нарастает эволюция. 4)не согласна . Остальное хз