Как вы понимаете выражение "Культурно только то,что нравственно

Обществознание
Как вы понимаете выражение "Культурно только то,что нравственно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нравственность — это следование определённым Духовным (нравственным) Принципам: принципам Чести, Совести, Долга, Справедливости, Любви и  Доброты.  Нравственность — это суть истинного Достоинства Человека. Истинно Достойный Человек — это человек, которого нельзя не уважать, всеми своими проявлениями он вызывает уважение, почтение, одобрение, любовь.
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