Помогите пожалуйста решить уравнение 325-(x-617)=219

Математика
Помогите пожалуйста решить уравнение 325-(x-617)=219
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
325-(x-617)=219 325-x+617=219 -x=219-325-617 -x=-723 x=723
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Из неподвижной лодки масса которой 80кг. прыгает на берег мальчик.Масса мальчика 40 кг.,скорость его при прыжке 2м/с.Какую скоростьприобрела лодка?
Ответить
Русский язык
Нужна помощь... Буду очень благодарен
Ответить
География
Какие материки населяют представители европеоидной расы
Ответить
Русский язык
В 10 -12 предложениях ответьте на данные вопросы Аргументируйте свою точку зрения . В течение жизни мы иногда вольно или невольно обижаем кого-то...
Ответить
Русский язык
Запишите по 3 слова, образованных приставочным, суффиксальным, приставочно-суффиксальным, бессуффиксным, постфиксальным способом, способом сложения...
Ответить