Помогите пожалуйста решить уравнение 325-(x-617)=219
Математика
Помогите пожалуйста решить уравнение 325-(x-617)=219
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
325-(x-617)=219 325-x+617=219 -x=219-325-617 -x=-723 x=723
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