Упростить а потом решить. 64в² + 128а+ 64 \в\ : (4\в\ + 4 ) При в= -15\16
Алгебра
Упростить а потом решить. 64в² + 128а+ 64 \в\ : (4\в\ + 4 ) При в= -15\16
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