Упростить а потом решить. 64в² + 128а+ 64 \в\ : (4\в\ + 4 ) При в= -15\16

Алгебра

Упростить а потом решить. 64в² + 128а+ 64 \в\ : (4\в\ + 4 ) При в= -15\16

Автор: Гость