ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЗНАТОКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. Напишите сочинение в 8-10 предложений на тему Герой.(из жизни или выдуманное) ПОЖАЛУЙСТА В ПРОШЛОМ ВРЕМЕНИ PAST SIMPLE И PAST CONTINIOUS

Английский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЗНАТОКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. Напишите сочинение в 8-10 предложений на тему Герой.(из жизни или выдуманное) ПОЖАЛУЙСТА В ПРОШЛОМ ВРЕМЕНИ PAST SIMPLE И PAST CONTINIOUS
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