Первому кто ответит правильно и чётко! Дам лучший ответ и 35 баллов! Вопрос: О как??х вечных жизненных ценностей говорит Пушкин в песне о вещем Олеге? Помогите,прошу вас!!!

Литература
Первому кто ответит правильно и чётко! Дам лучший ответ и 35 баллов! Вопрос: О как??х вечных жизненных ценностей говорит Пушкин в песне о вещем Олеге? Помогите,прошу вас!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пушкин в «Песни о вещем Олеге» пытается донести до читателя, что жизненная ценность это то что у каждого человека в жизни есть свое предназначение, у каждого своя судьба. Но друзей нужно любить и уважать при жизни, чтобы потом не было печально и больно.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Какие есть холодные подземные воды?
Ответить
Другие предметы
Про что написать рассказ? подскажите какие-нибудь идеи
Ответить
История
Каких героев средневековой литературы, идеальных рыцарей, по представление того ??ремени, вы знаете? Заранее спасибо за ответ!
Ответить
Математика
Реши уравнения . 305×3- x=809 10 000 - а = 4 008× 2 10 007 × 2 - d = 10 000 945 783 - 30 009 ÷ x = 945 780
Ответить
Литература
Подчеркните пословицу которая по-вашему подходит к сказке "летучий корабль" (- Бог терпел и нам велел. -что посеешь то и пожнёшь. - дерево держишьс...
Ответить