Первому кто ответит правильно и чётко! Дам лучший ответ и 35 баллов! Вопрос: О как??х вечных жизненных ценностей говорит Пушкин в песне о вещем Олеге? Помогите,прошу вас!!!

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Пушкин в «Песни о вещем Олеге» пытается донести до читателя, что жизненная ценность это то что у каждого человека в жизни есть свое предназначение, у каждого своя судьба. Но друзей нужно любить и уважать при жизни, чтобы потом не было печально и больно.