Реши уравнения . 305×3- x=809 10 000 - а = 4 008× 2 10 007 × 2 - d = 10 000 945 783 - 30 009 ÷ x = 945 780
Математика
Реши уравнения . 305×3- x=809 10 000 - а = 4 008× 2 10 007 × 2 - d = 10 000 945 783 - 30 009 ÷ x = 945 780
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
305×3-х=809 10 000 915-х=809 10 000 х=809 10 000 -915 х= 809 09 085
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