Какие есть холодные подземные воды?

География
Какие есть холодные подземные воды?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подземные воды подразделяются на грунтовые и межпластовые. Грунтовые воды приурочены к первому от поверхности водоносному горизонту, расположенному на первом водоупорном слое и не перекрытому водонепроницаемыми породами. Водоносный горизонт представлен песками современного, хвалынского и на севере области хазарского возрастов. Глубина залегания грунтовых вод от нескольких метров до 20 – 50 м. Большей частью воды соленые. В то же время в районе озера Баскунчак хазарские воды пресные и являются источниками водоснабжения поселка Нижний Баскунчак. Межпластовые воды находятся в водоносных слоях между пластами водоупорных пород. Этот тип подземных вод прослеживается в разновозрастных горных породах по всему неологическому размеру, начиная с четвертичных отложений. Большей частью межпластовые воды характеризуются повышенной минерализацией и рекомендуются к использованию с лечебных целях. Источник: http://geo.astrakhan.ws/podzem_vody.php
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Про что написать рассказ? подскажите какие-нибудь идеи
Ответить
История
Каких героев средневековой литературы, идеальных рыцарей, по представление того ??ремени, вы знаете? Заранее спасибо за ответ!
Ответить
Математика
Реши уравнения . 305×3- x=809 10 000 - а = 4 008× 2 10 007 × 2 - d = 10 000 945 783 - 30 009 ÷ x = 945 780
Ответить
Литература
Подчеркните пословицу которая по-вашему подходит к сказке "летучий корабль" (- Бог терпел и нам велел. -что посеешь то и пожнёшь. - дерево держишьс...
Ответить
Алгебра
1)x²+3x-4≥0 2)-x²+10x-16>0 3)x²≤81
Ответить