Нужна помощь... Буду очень благодарен

Гость: Гость:

Спешите-спешка(Куда вы так спешите?Спешка в этом деле ни к чему) Спишите-письмо(Спишите предложения из книги.Напиши письмо маме.) Распевать-певица(Он любит распевать песни под её окном.Она певица с высоким голосом.) Распивать-напиток(При детях нельзя распивать алкоголь.Я люблю холодные напитки) Жевать-разжевал (Она любит жевать во время урока.Он тщательно разжевал мясо) Живать-живал(Он любить живать в разных местах.В молодости я подолгу живал в загородном доме) Лепить-лепка(Лепить из глины-увлекательно.Лепка полезна для развития моторики у детей) Прилипать-прилипшая(Это растение любит прилипать к одежде. Прилипшая к моей одежде нитка вызвала смех у класса) Посветить-светлый(Было темно,я решил посветить фонариком.Светлый дом за окном больше не радует меня) Посвятит-посвящение(Он сказал,что посвятит мне песню.Недавно прошло посвящение в первый вожатский отряд) Обежать-бег(Я хотел обежать вокруг дома.Бег полезен для здоровья) Обижать-обида(Я не хотел тебя обижать.Во мне затаилась обида) Чистота-чистый(Мама требует ,чтобы в моей комнате была чистота.Я помыл кота и теперь он чистый) Частота-частый(На этой радиоволне поддерживается небольшая частота.Частые визиты к стоматологу обеспечат хорошее здоровье ваших зубов)