Какие материки населяют представители европеоидной расы

География
Какие материки населяют представители европеоидной расы
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Автор: Гость
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Гость:
Все.  А на полюсах - экспедиции и заблудившиеся жители тундры. Впрочем, тундра лишнее, там европеоидов мало
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