Какие материки населяют представители европеоидной расы
География
Какие материки населяют представители европеоидной расы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все. А на полюсах - экспедиции и заблудившиеся жители тундры. Впрочем, тундра лишнее, там европеоидов мало
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