В 10 -12 предложениях ответьте на данные вопросы Аргументируйте свою точку зрения . В течение жизни мы иногда вольно или невольно обижаем кого-то или сами обижаемся на других .Как вы считаете ,можно ли жить без обид ? Что надо...
Русский язык
В 10 -12 предложениях ответьте на данные вопросы Аргументируйте свою точку зрения . В течение жизни мы иногда вольно или невольно обижаем кого-то или сами обижаемся на других .Как вы считаете ,можно ли жить без обид ? Что надо сделать ,чтобы их не стало меньше ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жить без обид нельзя. Так как обиды - чувства. Разве может живой человек совсем ничего не чувствовать? Нет, не может. Что надо сделать, чтобы их НЕ стало меньше? Наверное, почаще обижаться. Что надо сделать, чтобы их стало меньше? Обижаться пореже. Не обращать внимания на какие-нибудь пустяки.
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