Из неподвижной лодки масса которой 80кг. прыгает на берег мальчик.Масса мальчика 40 кг.,скорость его при прыжке 2м/с.Какую скоростьприобрела лодка?

Физика

Из неподвижной лодки масса которой 80кг. прыгает на берег мальчик.Масса мальчика 40 кг.,скорость его при прыжке 2м/с.Какую скоростьприобрела лодка?

Автор: Гость