Из неподвижной лодки масса которой 80кг. прыгает на берег мальчик.Масса мальчика 40 кг.,скорость его при прыжке 2м/с.Какую скоростьприобрела лодка?

Физика
Из неподвижной лодки масса которой 80кг. прыгает на берег мальчик.Масса мальчика 40 кг.,скорость его при прыжке 2м/с.Какую скоростьприобрела лодка?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По закону сохранения импульса p1=p2 P1=Mмальчика*V1; P2=Mлодки*V2 Mмальчика*V1=Mлодки*V2 80=80*V2 V2=1м/с
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