Обстоятельства по значению делятся на сколько группы? а.6 в.5 с.4 д.7 е.8

Русский язык
Обстоятельства по значению делятся на сколько группы? а.6 в.5 с.4 д.7 е.8
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Е.8 Времени, цели, уступки, образа действий, места, сравнения, условия, причины)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Пружину с коэффициентом жесткости 200 н/м растянули,прикладывая силу 5 н.Пружина ра??тянулась.Нужно узнать на сколько(пожалуйста формулу и подробно...
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста! think and write what the children are doing. 1) Sam------ 2)Helen--------- 3) Bob and Ted------ 4) Mary and Pam------
Ответить
Математика
За контрольную работу 12 человек получили отметку «5», 20 человек — «4», а остальные 8 — «3». Сколько процентов всех учащихся получили отметку «5»,...
Ответить
Русский язык
Письменно просклоняй прилагательные интересная домашняя(работо)
Ответить
Математика
7/8+1/8-2/9-5/9+4/9=
Ответить