Обстоятельства по значению делятся на сколько группы? а.6 в.5 с.4 д.7 е.8
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Обстоятельства по значению делятся на сколько группы? а.6 в.5 с.4 д.7 е.8
Ответ(ы):
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Е.8 Времени, цели, уступки, образа действий, места, сравнения, условия, причины)
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