пружину с коэффициентом жесткости 200 Нм растянули прикладывая силу 5 Н пружина ра??тянулась на......1)2.5см 2)10см 3)40см

Физика
пружину с коэффициентом жесткости 200 Нм растянули прикладывая силу 5 Н пружина ра??тянулась на......1)2.5см 2)10см 3)40см
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
F упругости = K ( коэф. жесткости ) * ΔX ( удлинение пружины ) F= 0,025 м = 2,5 см
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