Обстоятельство и дополнение что обозначают?

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Обстоятельство и дополнение что обозначают?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Определение -второстепенный член предложение, обозначающий признак предмета, обычно выражается прилагательным или причастием , отвечает на вопросы какой? который? чей? Дополнение - второстепенный член предложения, выраженный существительным или местоименным существительным, обозначает предмет или лицо, являющееся объектом действия сказуемого и отвечает на вопросы косвенных падежей.
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