Нужно составить вопросы для интервью. Тема - "легко ли быть родителями?" 5 вопросов.
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Нужно составить вопросы для интервью. Тема - "легко ли быть родителями?" 5 вопросов.
Ответ(ы):
Гость:
Как часто вы ругаете ребенка? Трудно ли стирать, готовить кушать, мыть полы и одевать подгузники одновременно. Тяжело ли проходить до роботы пешком или ехать в общественном транспорте где все кашлают на тебя. Как обходятся прогулы с работы , да бы провести время с ребенком. И последнее. Как вы это делаете родители?
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