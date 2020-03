Дано натуральное число. Определить является ли оно четным.Codeblocks

Гость: Гость:

CodeBlocks — это IDE, а не язык программирования. Предполагаю, что надо программу на C++. #include <iostream> using namespace std; int main() { cout <<"Введите число"; int a; cin >>a; if (a % 2) == 0 cout <<"Введено чётное число"; else cout <<"Введено нечётное число"; return 0; }