Дано натуральное число. Определить является ли оно четным.Codeblocks
Информатика
Дано натуральное число. Определить является ли оно четным.Codeblocks
Ответ(ы):
Гость:
CodeBlocks — это IDE, а не язык программирования. Предполагаю, что надо программу на C++. #include <iostream> using namespace std; int main() { cout <<"Введите число"; int a; cin >>a; if (a % 2) == 0 cout <<"Введено чётное число"; else cout <<"Введено нечётное число"; return 0; }
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