Выбери ряд в котором указаны формулы только простых веществ 1)Na3N, N2, NH3. 2)K, F2 , N2. 3)Br2,Na2S, Cr. 4)O2, MgCl2,Cl2
Химия
Выбери ряд в котором указаны формулы только простых веществ 1)Na3N, N2, NH3. 2)K, F2 , N2. 3)Br2,Na2S, Cr. 4)O2, MgCl2,Cl2
Ответ(ы):
Гость:
2)K, F2 , N2 вроде бы это
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