На сторонах АВ, ВС, АС треугольника АВС отмечены точки Т, Р, М соответственно угол МРС= 51 градусу, угол АВС=52 градуса, угол АТМ=52 градуса. Найдите угол ТМР? Докажите, что прямые МР И ВС имеют общую точку.

Геометрия
На сторонах АВ, ВС, АС треугольника АВС отмечены точки Т, Р, М соответственно угол МРС= 51 градусу, угол АВС=52 градуса, угол АТМ=52 градуса. Найдите угол ТМР? Докажите, что прямые МР И ВС имеют общую точку.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) Тр-ки АВС и АТМ подобны (по стороне и 2-ум прилегающим к ней углам) , след-но  ТМ // ВС . При секущей МР углы МРС и ТМР равны, как внутр-ние накрест лежащие, значит угол ТМР=51град.  2) угол MPC=51 градус, угол ABC=52 градуса, значит МР и ВТ не парал-ны, след-но пересекутся.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как решить 3 т 95 кг+ 51 т 263 кг
Ответить
Русский язык
Просклоняй слова река и ладонь отметь орфограммы в окончаниях
Ответить
Математика
Запишите в виде десятичной дроби числа 7/10,3/10,19/100,317/1000,501/1000,315/1000,8103/10000,2409/100
Ответить
Математика
Предприятие каждый день сбрасывает в очистные сооружения 80 куб. м грязной воды. Производительность очистных сооружений 3 куб. м/ч. Имеется еще бас...
Ответить
Русский язык
Разбор слова тропам по составу
Ответить