Просклоняй слова река и ладонь отметь орфограммы в окончаниях
Русский язык
Просклоняй слова река и ладонь отметь орфограммы в окончаниях
Ответ(ы):
Гость:
Капец ты не можещь просклонять??? ты просто лазиешь в инете ивсе!!!!!
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