В правильной треугольной призме авс а1в1с1 стороны оснований равны 8 а сечение ab1c о??разует с основанием угол равный 60.Вычислить объем и поверхность призмы
Геометрия
В правильной треугольной призме авс а1в1с1 стороны оснований равны 8 а сечение ab1c о??разует с основанием угол равный 60.Вычислить объем и поверхность призмы
Ответ(ы):
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АВСА₁В₁С₁ - правильная призма. АВ=8 см АВ₁С - сечение призмы плоскостью. В₁М_|_AC, BM_|_AC <B₁MB=60° - линейный угол между плоскостью сечения плоскостью основания призмы ΔАВ₁С - равнобедренный ΔАВ₁С: АВ=8 см, ВМ - высота ΔАВС. ВМ=АВ√3/2. (h=a√3/2 - высота правильного треугольника) ВМ=8√3/2, ВМ=4√3 см прямоугольный ΔВВМ: tg<BMB=BB₁:BM. BB₁=BM*tg60° BВ₁=4√3*(√3/3). BВ₁=4 см V=Sосн*H V=(a²√3/4)*H V=8² *√3/4)*4. V=64√3 см³ Sполн.пов=Sбок.пов.+2*Sосн Sб.п.=Pосн*H Sп.п=3a*H+2*(a²√3/4) Sп.п=3*8*4+2*16√3 Sп.п.=96+32√3 см²
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