В правильной треугольной призме авс а1в1с1 стороны оснований равны 8 а сечение ab1c о??разует с основанием угол равный 60.Вычислить объем и поверхность призмы

Геометрия

В правильной треугольной призме авс а1в1с1 стороны оснований равны 8 а сечение ab1c о??разует с основанием угол равный 60.Вычислить объем и поверхность призмы

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