Как вы понимаете,что такое социальные "параметры личности"?свой ответ обоснуйте
Обществознание
Как вы понимаете,что такое социальные "параметры личности"?свой ответ обоснуйте
Ответ(ы):
Гость:
Социальные параметры личности человека-это его социальный статус, его положение, также параметром личности может являться характер: порядочность, милосердие, честность, доброта, чувство долга, патриотство.
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