Катя затрачивает на путь до школы 12 мин,а Маша 9 мин хотч подружки идут с одинаково?? скоростью.Машин дом находится на 180 м ближе , чем катин. опридели растояние от дома каждой девочки до школы.

Математика

Катя затрачивает на путь до школы 12 мин,а Маша 9 мин хотч подружки идут с одинаково?? скоростью.Машин дом находится на 180 м ближе , чем катин. опридели растояние от дома каждой девочки до школы.

Автор: Гость