Катя затрачивает на путь до школы 12 мин,а Маша 9 мин хотч подружки идут с одинаково?? скоростью.Машин дом находится на 180 м ближе , чем катин. опридели растояние от дома каждой девочки до школы.
Математика
Катя затрачивает на путь до школы 12 мин,а Маша 9 мин хотч подружки идут с одинаково?? скоростью.Машин дом находится на 180 м ближе , чем катин. опридели растояние от дома каждой девочки до школы.
Ответ(ы):
Гость:
180:3=60 (м/с) 60*12=720 (м) расстояние до Катиного дома. 60*9=540 (м) расстояние до Машенька дома.
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