Что желали Соня и Вася на могиле Марины? рассказ "В дурном обществе" (Владимир Гала??тионович Короленко)

Гость: Гость:

Став взрослыми, Вася и Соня дали обещания на могиле Маруси. Может быть, они дали обеты всегда помнить о маленькой Марусе, о человеческом горе и помогать этому горю везде, где бы оно ни встретилось, своими делами изменять мир к лучшему?