Что желали Соня и Вася на могиле Марины? рассказ "В дурном обществе" (Владимир Гала??тионович Короленко)
Литература
Что желали Соня и Вася на могиле Марины? рассказ "В дурном обществе" (Владимир Гала??тионович Короленко)
Ответ(ы):
Гость:
Став взрослыми, Вася и Соня дали обещания на могиле Маруси. Может быть, они дали обеты всегда помнить о маленькой Марусе, о человеческом горе и помогать этому горю везде, где бы оно ни встретилось, своими делами изменять мир к лучшему?
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