В чем особенности клеток, по которым передвигаются вода и минеральные соли

Биология
В чем особенности клеток, по которым передвигаются вода и минеральные соли
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Данные группы клеток называются ксилема. или восходящий поток, транспортирующий всасываемые корнем воду и мин соли к другим органам растения.Эти клетки полностью разрушены,имеют тлько оболочку, они не живые и совсем мертвые.Так как вода разрушает все живые вещества на своем пути.она просто их размывает.
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