Начертить схему к задаче в питомнике высадили 17 кустов 8 кустов смородины столько же кустов крыжовника остальные кусты жимолости На сколько меньше кустов жимолости чем кустов смородины и крыжовника вместе

Математика

Начертить схему к задаче в питомнике высадили 17 кустов 8 кустов смородины столько же кустов крыжовника остальные кусты жимолости На сколько меньше кустов жимолости чем кустов смородины и крыжовника вместе

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