Сумма одной пары вертикальных углов образованых при пересечении двух прямых равна126°найдите градусную меру каждого угла полученного при пересечении этих двух прямых

Математика

Сумма одной пары вертикальных углов образованых при пересечении двух прямых равна126°найдите градусную меру каждого угла полученного при пересечении этих двух прямых

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