Сумма одной пары вертикальных углов образованых при пересечении двух прямых равна126°найдите градусную меру каждого угла полученного при пересечении этих двух прямых

Математика
Сумма одной пары вертикальных углов образованых при пересечении двух прямых равна126°найдите градусную меру каждого угла полученного при пересечении этих двух прямых
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1). 126:2 = 63 градуса - 1 вертикальный угол 2). 180 - 63= 117 градусов - смежный с вертикальным 
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