Предприятие каждый день сбрасывает в очистные сооружения 80 куб. м грязной воды. Производительность очистных сооружений 3 куб. м/ч. Имеется еще бассейн-накопитель вместимостью 320 куб. м, который заполнен наполовину. Сколько дн...
Математика
Предприятие каждый день сбрасывает в очистные сооружения 80 куб. м грязной воды. Производительность очистных сооружений 3 куб. м/ч. Имеется еще бассейн-накопитель вместимостью 320 куб. м, который заполнен наполовину. Сколько дней в таком режиме сможет проработать станция очистки, если очистные сооружения и предприятие работают круглосуточно. ???
Ответ(ы):
Гость:
3*24=72 куб м очищает в день. 80-70=8 куб м грязной воды поступает в день в накопитель. 320:2=160 куб в накопителе свободно. 160:8=20 дней. Ответ:предприятие сможет проработать в данном режиме 20 дней.
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