Предприятие каждый день сбрасывает в очистные сооружения 80 куб. м грязной воды. Производительность очистных сооружений 3 куб. м/ч. Имеется еще бассейн-накопитель вместимостью 320 куб. м, который заполнен наполовину. Сколько дн...

Математика

Предприятие каждый день сбрасывает в очистные сооружения 80 куб. м грязной воды. Производительность очистных сооружений 3 куб. м/ч. Имеется еще бассейн-накопитель вместимостью 320 куб. м, который заполнен наполовину. Сколько дней в таком режиме сможет проработать станция очистки, если очистные сооружения и предприятие работают круглосуточно. ???

Автор: Гость