Составьте схему окончаний имён существительных 1-го и 2-го склонения

Гость: Гость:

Женский род 1скл И.п. - а, я Р.п. - ы,и Д.п. - е В.п. - у,ю Т.п. - ой,ёй П.п. - е Мужской род 1 скл. И.п. - а,я Р.п. - ы,и Д.п. - е В.п. - у,ю Т.п. - ой,ёй П.п. - е Мужской род 2 скл. И.п. - нулевое,о,е Р.п. - а,я Д.п. - у,ю В.п. - я,о,е, нулевое Т.п. - ом,ем П.п. - е Средний род 2скл. И.п. - нулевое,о,е Р.п. - а,я Д.п. - у,ю В.п. - я,о,е, нулевое Т.п. - ом,ем П.п. - е