Составьте схему окончаний имён существительных 1-го и 2-го склонения
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Составьте схему окончаний имён существительных 1-го и 2-го склонения
Ответ(ы):
Гость:
Женский род 1скл И.п. - а, я Р.п. - ы,и Д.п. - е В.п. - у,ю Т.п. - ой,ёй П.п. - е Мужской род 1 скл. И.п. - а,я Р.п. - ы,и Д.п. - е В.п. - у,ю Т.п. - ой,ёй П.п. - е Мужской род 2 скл. И.п. - нулевое,о,е Р.п. - а,я Д.п. - у,ю В.п. - я,о,е, нулевое Т.п. - ом,ем П.п. - е Средний род 2скл. И.п. - нулевое,о,е Р.п. - а,я Д.п. - у,ю В.п. - я,о,е, нулевое Т.п. - ом,ем П.п. - е
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