Оба слова в названии нашего государство пишутся с большой буквы росийская...............

Русский язык
Оба слова в названии нашего государство пишутся с большой буквы росийская...............
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Российская Империя мне так кажется)
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