Обведи номер правильного утверждения про слова чайка 1)в слове чайка все согласны?? мягкие 2) в слове чайка три слога 3 в слове чайка звуков больше чем букв 4 в слове чайка нет звонких согласных
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Обведи номер правильного утверждения про слова чайка 1)в слове чайка все согласны?? мягкие 2) в слове чайка три слога 3 в слове чайка звуков больше чем букв 4 в слове чайка нет звонких согласных
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Гость:
3 номер ответ........
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