Сочинение на тему памятный день.5 класс Срочно Плиз :3

Гость: Гость:

Одним из самых памятных в моей жизни стал день, когда я впервые пошел в школу. Мне очень хотелось туда попасть, потому что некоторые из моих друзей уже успели стать школьниками, и я тянулся за ними. Я долго фантазировал, как буду сидеть за партой, слушать учителя, научусь читать и писать.Но когда этот день, наконец, настал, я испугался. Мама разбудила меня утром и сказала, что пора идти в школу, меня ждет новая форма и букет цветов для учительницы. Я ответил ей, что не хочу идти и лучше останусь дома. Мама очень удивилась, ведь она знала, как я хотел пойти в первый класс. Ей пришлось меня уговаривать и объяснять, что в этом нет ничего страшного, и я заведу в школе много новых друзей.Когда я подошел к школе, там уже было много людей, они все суетились и шумели. Потом нас построили в школьном дворе на линейке. Меня поставили в пару с девочкой Таней (мы с ней дружим до сих пор). Линейка была очень торжественной, директор поздравил всех с началом нового учебного года, старшие ребята исполняли песни, посвященные школьной поре. В конце по двору прошел одиннадцатиклассник, на плече которого сидела девочка и звонила в колокольчик. Это был мой первый звонок.После окончания торжественной части нас отвели в класс. Оказалось, что он находится на втором этаже. Наша классная комната была большой и светлой, на подоконнике в горшках стояли цветы, а на стенах висели разные таблицы и карта мира. Учительница, Мария Анатолиевна, рассадила нас за парты и стала проводить первый урок. Она рассказывала о нашей школе, о том, что мы будем изучать на протяжении первого учебного года. А затем предложила каждому представиться и рассказать о себе в двух-трех предложениях. После урока нам выдали книги и отпустили домой.Сейчас я учусь уже в пятом классе. Многое с тех пор изменилось, но свой первый день в школе я не забуду никогда! ОЛчень буду скучать о 1-ом учителе!