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Проверочное к слову кана...ка
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Проверочное к слову кана...ка
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Гость:
Канавка- канаВочка ......................................
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