Помогите пожалуйста! Тарас Бульба,моменты:вера,товарищество,патриотизм,воля.
Литература
Помогите пожалуйста! Тарас Бульба,моменты:вера,товарищество,патриотизм,воля.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вера в народ, приезд к товарищам, когда он за измену убил своего сына, когда он погибал он мужественно и заслуженно воспринимал это.
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