Считать --gt; ? --gt; расчет --gt; ? --gt; расчетливо; рад --gt; радость --gt; ? --gt; ? --gt; безрадостность; в) корить --gt; ? --gt; укор --gt; укоризна --gt; ? --gt; ? --gt; безукоризненно --gt; небезукоризненно; г) резат...
Русский язык
Считать --gt; ? --gt; расчет --gt; ? --gt; расчетливо; рад --gt; радость --gt; ? --gt; ? --gt; безрадостность; в) корить --gt; ? --gt; укор --gt; укоризна --gt; ? --gt; ? --gt; безукоризненно --gt; небезукоризненно; г) резать --gt; ? --gt; резчица; частый --gt; ? --gt; ? --gt; учащение; меньший --gt; ? --gt; ? --gt; преуменьшение; плесень --gt; ? --gt; ? --gt; ? --gt; заплесневелость; чары --gt; ? --gt; ? --gt; ? --gt; очаровательно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Считать --> рассчитать --> расчет --> расчетливый--> расчетливо;рад --> радость --> радостный--> безрадостный--> безрадостность; в) корить --> укорить --> укор --> укоризна --> укоризненный --> безукоризненный --> безукоризненно --> небезукоризненно; г) резать --> резчик --> резчица; ? (не уверена) частый --> частить --> участить --> учащение; меньший --> уменьшить --> преуменьшить --> преуменьшение; плесень --> плесневеть --> заплесневеть --> заплесневелый --> заплесневелость; чары --> чаровать --> очаровать --> очаровательный --> очаровательно.
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