Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. Учтите, что Вы должны передать гла??ное содержание как каждой микротемы, так и всего текста в целом. Объём изложения – не менее 70 слов. Пишите изложение аккуратно, разборчивым поч...

Русский язык

Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. Учтите, что Вы должны передать гла??ное содержание как каждой микротемы, так и всего текста в целом. Объём изложения – не менее 70 слов. Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком. Я вспоминаю сотни ответов мальчишек на вопрос: каким человеком тебе хочется стать? Сильным, храбрым, мужественным, умным, находчивым, бесстрашным… И никто не сказал: добрым. Почему доброта не ставится в один ряд с такими доблестями, как мужество и храбрость? Но ведь без доброты – подлинной теплоты сердца – невозможна душевная красота человека. И опыт подтверждает, что добрые чувства должны уходить своими корнями в детство. Если они не воспитаны в детстве, их никогда не воспитаешь, потому что они усваиваются одновременно с познанием первых и важнейших истин, главная из которых – это ценность жизни: чужой, своей, жизни животного мира и растений. Человечность, доброта, доброжелательность рождаются в заботах, волнениях, радостях и печалях. Добрые чувства, эмоциональная культура – это средоточие человечности. Сегодня, когда в мире и так достаточно зла, нам стоит быть более терпимыми, внимательными и добрыми по отношению друг к другу, по отношению к окружающему живому миру и совершать самые смелые поступки во имя добра. Следование путём добра – путь самый приемлемый и единственный для человека. Он испытан, он верен, он полезен – и человеку в одиночку и всему обществу в целом.

Автор: Гость