Составте план с 8 по 11 главой "Дубровский"

Литература
Составте план с 8 по 11 главой "Дубровский"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8) История Маши Троекуровой Том первый завершен 9) День Храмового праздника у Троекурова 10) Ночное лжеограбление 11) Знакомство с французом Дефоржем  
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