Письмо автомобилисту написать

Гость: Гость:

Дорогой водитель! Просим тебя соблюдать правила дорожного движения. Пожалуйста будь внимателен на дороге! Ведь возможно всё. Будь осторожен на гололёде , на перекрёстках, светофорах и около школ и детсадов.