Письмо автомобилисту написать
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Письмо автомобилисту написать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дорогой водитель! Просим тебя соблюдать правила дорожного движения. Пожалуйста будь внимателен на дороге! Ведь возможно всё. Будь осторожен на гололёде , на перекрёстках, светофорах и около школ и детсадов.
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