Текстовая информация в памяти компьютера кодируется: 1) Десятичным кодом; 2) с помо??ью символов; 3) восьмеричным кодом; 4) двоичным кодом
Информатика
Текстовая информация в памяти компьютера кодируется: 1) Десятичным кодом; 2) с помо??ью символов; 3) восьмеричным кодом; 4) двоичным кодом
Ответ(ы) на вопрос:
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ВСЯ информация на компьютере кодируется двоичным кодом (0 и 1)
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