Помогите пожалуйста))) Задания к подготовке олимпиады. На сколько % увеличиться п??ощадь треугольника, если его длину увеличить на 20%, а ширину- на 10%. Число 56 разложите на два слагаемых так, что 1/3 первого слагаемого был...

Алгебра

Помогите пожалуйста))) Задания к подготовке олимпиады. На сколько % увеличиться п??ощадь треугольника, если его длину увеличить на 20%, а ширину- на 10%. Число 56 разложите на два слагаемых так, что 1/3 первого слагаемого была равна 1/4 второго. Вычислить: дробь, числитель: 4 в 6 степени * 9 в 5 степени+ 6 в 9 степени*120 Знаменатель: 8 в 4 степени*3 в 12 степени- 6 в 11 степени. Из корзины яиц взяли половину всего количества яиц, потом ещё половину нового остатка, затем половину нового остатка и, наконец, половину в корзине осталось 10 яиц. Сколько яиц было в корзине?

Автор: Гость